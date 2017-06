Espace Fabrique: une première coopérative manufacturière voit le jour

Prototypes, fabrication d’objets usinés, espaces de travail, services-conseils... les entrepreneurs peuvent compter depuis vendredi sur l’Espace Fabrique pour donner forme à leurs idées grâce à un espace inédit de 12 000 pieds carrés situé dans le quartier Saint-Henri, à Montréal.

L’Espace Fabrique veut démocratiser la réalisation de projets en donnant accès à des ressources techniques spécialisées.

Des outils ultraspécialisés pour tous

Plus de 19 appareils d’usinage, servant à travailler le bois et le métal, sont mis à la disposition de la communauté. Des ateliers de découpage, de soudure et d’usinage sont offerts.

En regroupant l’électronique, la robotique et les machines-outils à commande numériques à du personnel qualifié issu de la métallurgie, de la menuiserie, des arts visuels et de l’artisanat, l’Espace Fabrique permet de réduire le coût d’utilisation de ces ressources.

Ce nouvel espace «permet d’accompagner les créateurs de la conception à la fabrication d’un prototype ou d’un produit fonctionnel et commercialisable», a indiqué Emmanuelle Raynauld, directrice générale d’Espace Fabrique.

«L'économie manufacturière de demain»

Pour le maire Denis Coderre, le lancement de la coopérative Espace Fabrique contribue à faire de Montréal une ville intelligente et numérique. Selon lui, ce nouvel espace de travail collaboratif est l’illustration de «l'économie manufacturière de demain».

La députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, qui est aussi ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade, a salué cette «formule gagnante pour la réalisation d’un projet».

«En matière d’innovation, les entreprises québécoises doivent rattraper rapidement le terrain perdu au cours des années. Il y a urgence d’agir», a conclu Alain Denis, vice-président principal, Innovation, du Fonds de solidarité FTQ, qui a financé le lancement de cette ressource vendredi.