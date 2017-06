Facebook, le réseau social favori des Québécois pour s’informer

Le nombre de Québécois qui utilisent internet comme source d’information continue de grandir. Facebook serait le réseau social privilégié des adultes pour accéder à l'information journalistique, selon l'enquête NETendances dévoilée vendredi.

Selon les données recueillies, sept adultes québécois sur 10 utilisent le web pour s’informer. Pour ce faire, 39 % d’entre eux ont recours à Facebook. En contrepartie, 15 % des adultes québécois utilisent YouTube, 12 % Google et 7 % Twitter.

Par ailleurs, internet constitue la première source d’information chez 95 % des jeunes adultes de 18 à 24 ans. De plus, 74 % d'entre eux se rendent sur les réseaux sociaux pour consulter les nouvelles, comparativement à 43 % pour l'ensemble de la population.

L’accessibilité et l’abondance de l’information expliquent en grande partie ce phénomène, qui présente néanmoins certains dangers.

«L'information journalistique et les nouvelles sont de plus en plus accessibles et proviennent maintenant de sources très diversifiées et parfois à la crédibilité douteuse», a affirmé Claire Bourget, directrice principale de la recherche marketing au Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations.

«Les jeunes qui fréquentent en majorité les réseaux sociaux pour s'informer doivent rester vigilants face au phénomène des fausses nouvelles, qui sont de plus en plus présentes partout dans le monde», a-t-elle ajouté.

Près de 66 % des adultes québécois suivent l'information en temps réel sur internet. Ce nombre atteint 84 % chez les 18-24 ans. Une grande majorité d’entre eux (70 %) consomme les nouvelles sur leur téléphone intelligent.

Malgré cette tendance, la télévision demeure la source numéro un d’information des Québécois.