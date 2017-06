Gal Gadot est parfaite dans «Wonder Woman»

L’actrice israélienne Gal Gadot s’impose comme l’interprète parfaite de cette princesse des Amazones dans cette superproduction légère, amusante, mais trop longue.

Après le trio manqué des bandes dessinées de DC adaptées par les studios Warner (les deux «Superman» et «L’escadron suicide»), «Wonder Woman» est une bouffée d’air frais.

Présentée en un long «flashback» – la relation entre Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot, impressionnante) et Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) introduisant le fort attendu «Justice League» –, cette histoire des origines de la superhéroïne débute sur l’île paradisiaque de Themyscira alors que la petite Diana (interprétée, enfant, par Lilly Aspell et Emily Carey) convainc sa tante, le général Antiope (Robin Wright qu’on aurait aimé voir plus longtemps) de l’initier à l’art du combat contre l’avis de sa mère, la reine Hippolyta (Connie Nielsen).

Lorsque l’avion de Steve Trevor (Chris Pine) s’abîme dans les eaux entourant cette île cachée, Diana apprend que la Première Guerre mondiale fait rage. Persuadée qu’il s’agit là de l’œuvre d’Arès, le dieu de la guerre, elle rejoint les forces alliées et aide Steve à mettre hors d’état de nuire Isabel Maru (Elena Anaya), une chimiste démoniaque travaillant pour les Allemands, et le général Erich Ludendorff (Danny Huston).

Réalisé efficacement par Patty Jenkins («Monstre»), première femme à la barre d’une production de superhéros dotée d’un budget de 125 millions $, «Wonder Woman» ne se prend pas au sérieux. Les plaisanteries et clins d’œil «féministes» sont légion, moments qui bénéficient grandement de la chimie indéniable entre Gal Gadot et Chris Pine.

Alors que, pour une génération entière, Diana Prince avait le visage de Lynda Carter (d’ailleurs remerciée dans le générique de fin qui ne comprend aucune scène supplémentaire), Gal Gadot parvient, grâce à son charme inné, à s’affranchir de sa prédécesseure en faisant de Wonder Woman une héroïne moins naïve (elle est, ici, idéaliste et convaincue du bien-fondé de sa mission) et beaucoup plus guerrière (les gros plans de son visage triomphant lors des scènes de combat sont une excellente idée).

Les effets spéciaux ne tombent jamais dans la lourdeur, au contraire des deux «Superman», même si l’on sent quelques relents, vite maîtrisés, de «Coup interdit» dans les scènes des tranchées de la Première Guerre mondiale, Zack Snyder ayant agi à titre de producteur et collaboré à l’histoire.

Sous prétexte d’en donner aux cinéphiles pour leur argent, la deuxième moitié du scénario d’Allan Heinberg d’après une histoire développée par Zack Snyder, Allan Heinberg et Jason Fuchs se perd un peu dans les méandres de l’intrigue. Avec ses 141 minutes, «Wonder Woman» s’essouffle au point que les 40 dernières minutes n’en finissent plus de finir, l’affrontement entre Diana et son ennemi (pas de divulgâcheurs!) durant plus que nécessaire.

Marvel nous ayant habitués à l’originalité (comme la bataille finale d’une réplique entre Hulk et Loki dans «Les Avengers» ou l’humour et le délire des «Gardiens de la galaxie»), on aurait aimé plus de prises de risques, tant visuelles que scénaristiques, dans ce «Wonder Woman». Malgré tout, le plaisir est au rendez-vous et cette production laisse augurer une aventure «Justice League» satisfaisante.

Les trois scènes marquantes...

1) Les dialogues entre Diana et Steve, nu comme un ver, alors que ce dernier prend un bain dans l’une des fontaines de Themyscira.

2) La bataille entre les Amazones et les Allemands sur les plages de l’île de Themyscira.

3) À Londres, la séance d’essayage de vêtements féminins de l’époque par Diana Prince, qui s’étonne de leur manque de praticabilité.

Note: 3,5 sur 5