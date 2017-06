Johnny Depp exploité par ses agents

Johnny Depp a déclaré qu’il ne savait rien des malversations de ses anciens agents. Ces derniers auraient emprunté 40 millions de dollars en utilisant le nom de leur client sans que celui-ci n’en sache rien.

Depuis janvier, le comédien est en procès contre Joel et Robert Mandel et leur Management Group (TMG) et il leur réclame 25 millions de dollars de dommages et intérêts en les accusant de l’avoir escroqué toute la durée de leur collaboration, lui mettant notamment sur le dos plusieurs millions de dollars de dettes.

Les deux agents n’ont pas l’intention de se laisser faire et ont prétexté que les dettes en question étaient liées au style de vie chaotique notoire de leur client. Mais d’après de nouveaux documents obtenus par TMZ et remplis par Johnny Depp, les deux agents auraient commencé à emprunter de l’argent sur le nom de Johnny Depp dès 2006 sans que celui-ci n’en sache rien.

Michael Kump, l’avocat de TMG, a répondu à ces allégations.

«La déclaration provocante de Johnny Depp à propos de 40 millions de dollars qu’il ignorerait est parfaitement litigieuse. Depp et sa sœur avaient conscience de tous les prêts, a-t-il déclaré. Depp a signé tous les documents et a dépensé tout l’argent issu de ces prêts.»

Dans ces nouveaux documents, Johnny Depp prétend aussi que TMG dépensait sans compter, et le prouve en présentant des frais d’hôpital de sa mère, que TMG payait encore alors qu’elle en était sortie, et ce pour la modique somme de 350 000 dollars.

Le comédien explique aussi que ses agents avaient décidé de verser 3000 dollars mensuels à un de ses voisins qui voulait porter plainte contre lui. Au final, celui-ci aurait touché 320 000 dollars depuis 2007. TMG n’aurait jamais poussé l’enquête qui aurait pu invalider cette plainte et se serait contenté de payer.

Johnny Depp a fini par expliquer qu’il n’avait pris connaissance de ces prêts qu’en 2015, quand TMG lui a demandé d’hypothéquer une partie de la propriété qu’il possède en France afin de rassurer les banquiers.