Les camions de rue à la merci de la pluie

Le beau temps qui tarde à s'installer a des impacts considérables sur les vendeurs de bouffe de rue et de crème glacée.

Les «Premiers Vendredis du mois», un rassemblement mensuel qui se tient au pied du Stade olympique, sont généralement populaires. Jusqu’à 22 000 personnes s’y rendent pour profiter d’un grand choix de «food trucks».

Mais le premier de la saison, qui était prévu le 5 mai dernier, a été annulé en raison des fortes pluies. Cette seule soirée peut représenter des ventes de 20 000$ pour les camions, mais encore faut-il que les clients soient au rendez-vous.

«Les Québécois, on est comme ça: le soleil se pointe, alors on sort et on va s’amuser, on va prendre une crème glacée, et dès qu’il pleut, on va rentrer, on est casaniers», explique Rémy Couture, le cuisinier derrière la pâtisserie CRémy.

Depuis le début de l’été, la météo ne collabore pas, «les chiffres sont mauvais en conséquence alors on coupe le ‘’staff’’ et on essaie de gérer ça le mieux possible», poursuit M. Couture, qui admet que c’est «plate» mais que «ça fait partie de la business».

La saison des foires commerciales aussi s’amorce, et les organisateurs espèrent aussi la clémence de la météo, notamment sur l’avenue Mont-Royal et sur la rue Ontario, à Montréal, qui sont piétonnières cette fin de semaine.