Les Canadiens invités à se prononcer sur le système alimentaire

Le gouvernement Trudeau a lancé vendredi des consultations pour sa future politique alimentaire qui portera notamment sur l’ensemble du système alimentaire, de la production à la consommation.

Afin de connaître les préoccupations alimentaires des Canadiens, Ottawa a lancé un sondage en ligne pour appuyer l’élaboration d’une politique alimentaire. Les Canadiens ont jusqu’au 27 juillet pour répondre en ligne.

«L’élaboration de cette politique alimentaire est l’occasion idéale pour les Canadiens de dire au gouvernement comment il peut tirer parti des possibilités et relever les défis du système alimentaire», a indiqué dans un communiqué Lawrence MacAulay, ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Quatre grands thèmes ont été ciblés, soit l’amélioration de l’accès à des aliments abordables; l’amélioration de la salubrité des aliments et la santé; la préservation de la qualité des sols, de l’eau et de l’air et la production d’une plus grande quantité d’aliments de qualité supérieure.

Par ailleurs, un sommet sur la politique se tiendra à Ottawa les 22 et 23 juin prochain et réunira intervenants, experts et principaux décideurs.