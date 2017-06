Manchester: la police renouvelle l'appel à témoin

De nouvelles photos du kamikaze auteur de l'attentat de Manchester ont été rendues publiques jeudi par la police britannique, qui a assuré faire des «progrès significatifs» dans l'enquête, et a lancé un nouvel appel à témoin.

Les enquêteurs ont affirmé dans un communiqué que Salman Abedi avait «quitté le Royaume-Uni le 15 mai, et était revenu le 18».

D'après une source proche de la famille à l'AFP, Abedi se trouvait en Libye quelques jours avant l'attentat. La police allemande a, elle, signalé qu'il avait fait escale à Dusseldorf à ce moment-là.

«Il a acheté des composants de la bombe après son retour», a précisé Russ Jackson, un des responsables de la police de Manchester.

Mais la police veut déterminer «s'il disposait de certains éléments de la bombe avant de quitter le pays».

L'enquête porte notamment sur le quartier de Rusholme, au sud-est de Manchester, où un homme a été arrêté vendredi 26 mai.

«Il est vital que nous comprenions pourquoi Abedi s'est rendu là-bas, et à qui il a parlé dans les derniers jours avant l'attaque», a ajouté Russ Jackson.

Salman Abedi, un Britannique d'origine libyenne de 22 ans, s'est fait exploser à la sortie d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande le 22 mai. L'attentat, revendiqué par l'État Islamique, est le plus meurtrier au Royaume-Uni depuis les attaques dans les transports londoniens en 2005 qui avaient fait 52 morts.

Dix hommes restent détenus par la police britannique dans le cadre de l'enquête, tandis que six autres personnes ont été remises en liberté sans que des charges ne soient retenues contre elles.

Le père et le frère de Salman Abedi ont eux été arrêtés et sont détenus en Libye, où les autorités déclarent que les deux frères étaient membres de l'organisation État islamique.

À Manchester, les habitants se préparent à vivre dimanche un grand concert de charité pour les victimes de l'attentat.

Autour d'Ariane Grande, une pléiade de vedettes seront réunies: Robbie Williams et son groupe Take That, les Black Eyed Peas, Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber, Pharrell Williams, Miley Cyrus.

Les bénéfices seront reversés au fonds mis en place pour aider les proches des victimes de cette attaque.

Mis en vente jeudi matin, les tickets sont partis en six minutes. Les organisateurs ont indiqué que les personnes présentes au concert du 22 mai pourront y assister gratuitement.