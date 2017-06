Les allégations voulant que Karla Homolka ait fait du bénévolat dans une école primaire privée du secteur Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal, ont fait énormément réagir sur la page Facebook de TVA Nouvelles.

De nombreux abonnés disent croire en la réhabilitation et sont d’avis que Karla Homolka a désormais droit à une vie normale.

*Les commentaires des internautes ont été corrigés pour en faciliter la lecture

«Est-ce moi qui suis à côté de la «track»? Me semble qu'elle a purgé sa peine. Elle a deux enfants et ils vont au collège privé ça m'étonnerais qu'elle fasse des «deals» de drogue pour les envoyer là. Je pense qu'elle a vraiment changé.(...) Peut-elle vivre sa vie s'en faire les manchettes 4 fois par année?», écrit Anne-Marie Germain.

«J'ai lu tous les commentaires. Les gens sont vites à juger. Je n'ai jamais commis de crimes pareils, mais j'ai déjà été sous l'emprise de quelqu'un de violent et psychopathe et c'est fou comment l'amour peut nous faire faire de terribles erreurs. Elle a purgé sa peine je crois que l'on devrait lui donner sa chance dans la société. Elle a maintenant des enfants qui doivent avoir une enfance normale. On devrait lui laisser la chance de donner l'amour et une vie normale à ses enfants qui ne sont responsables. Oui c'est horrible les crimes pour lesquels elle a été condamnée, mais il y a plein de criminels qui courent les rues qui ne sont pas jugés et qui ont droit à une vie normale. Pensez-y», commente Margot Saucier.



«Je n’enlèverai jamais ce qu'elle a fait, c'est horrible, mais continuer de s'acharner sur elle alors qu'elle essaie d’avoir une vie normale, sans aucune récidive depuis qu'elle a terminé sa peine et qu'elle a des enfants. Aux autres, merci de croire en la réhabilitation et la réinsertion des criminels, car oui, c'est bien possible», expose Alexandre Madden.

Antécédents judiciaires

Les internautes sont nombreux à se demander si l’école avait demandé une vérification de casier judiciaire et d’antécédents criminels.

«Normalement tu dois remplir des antécédents judiciaires pour être bénévole dans une école primaire. En tout cas moi j'ai dû les remplir. Ç’a l'air que ce n’est pas la même chose partout», écrit Dominique Côté.

«J'ai toujours pensé que ça prenait une vérification de casier judiciaire pour faire du bénévolat dans certains endroits comme une école», ajoute PO Phaneuf.

«Je me demande sérieusement qui s'est dit: wow ça pourrait être une bonne idée qu'une femme reconnue coupable de meurtre fasse du bénévolat dans mon école primaire! Sérieusement, pour travailler auprès des enfants on doit être «clean» sans aucun casier judiciaire, il me semble que la moindre des choses est de prendre des bénévoles «clean» aussi!», s’insurge Frédérique Benoit.