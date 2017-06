Ossements retrouvés en France: un sergent canadien identifié

Près de 100 ans après sa mort sur un champ de bataille de la Première Guerre mondiale en France, le sergent Harold Wilfred Shaughnessy, de Saint-Stephen, au Nouveau-Brunswick, a été identifié à la suite de la découverte de ses ossements près du village de Vendin-le-Viel, en juin 2016, à l’occasion d’une opération de déminage.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC) ont annoncé cette nouvelle étonnante vendredi.

La famille du sergent Shaughnessy, qui a été avisée, pourra saluer sa mémoire et rendre hommage à son sacrifice lors d’une cérémonie d’inhumation orchestrée par son régiment. Celle-ci aura lieu au cimetière britannique de Loos, situé en périphérie de Loos-en-Gohelle, en France, à une date qui reste à déterminer.

Sténographe de métier, le sergent Shaughnessy s’était enrôlé à Montréal le 4 août 1915. Il a été tué au premier jour de la bataille de la côte 70, qui a fait rage du 15 au 25 août 1917. Il avait 33 ans.

Le sergent Shaughnessy servait au sein du 13e bataillon d’infanterie canadien du Corps expéditionnaire du Canada (CEC). L’héritage de cette unité est perpétué par The Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada de Montréal, a-t-on précisé par communiqué.

«Nous nous souviendrons du sergent Shaughnessy comme l’un des quelque 2000 braves Canadiens qui ont perdu la vie lors de la bataille de la côte 70. Leur courage et leur détermination n’ont pas pâli bien qu’un siècle se soit écoulé. Nous rendons hommage à leur mémoire», a dit le ministre de la Défense, Harjit S. Sajjan.

Quelque 1300 soldats canadiens tués lors de la bataille de la côte 70 n’ont pas de sépulture connue.

L’identification du sergent Shaughnessy, réalisée notamment grâce au Programme d’identification des pertes militaires du MDN, a été possible par un examen du contexte historique et des preuves matérielles recueillies, en plus d’une analyse ADN. Il a fallu aussi qu’une équipe d’anthropologues judiciaires pratique une analyse médico-légale, a-t-on indiqué.