Plusieurs entraves ce week-end

De nombreux travaux provoqueront des entraves à la circulation cette fin de semaine à Montréal, notamment sur le pont Champlain et dans l’échangeur Turcot.

Le pont Champlain sera complètement fermé en direction de Montréal, de vendredi 22 h jusqu’à lundi 5 h. Un détour sera possible via les ponts Jacques-Cartier ou Honoré-Mercier. En direction de la Rive-Sud, le pont fermera une voie sur trois, selon le même horaire.

En raison de travaux de réaménagement, l’autoroute 15 nord, entre la sortie 62 et l’échangeur Turcot sera complètement fermée, de vendredi 22 h à dimanche 5 h. Un détour sera à prévoir via le boulevard De La Vérendryre, boulevard des Trinitaires, boulevard Angrignon et autoroute 20 direction est ou ouest.

Cette entrave à la circulation entraînera des fermetures par défaut dans l’échangeur, au même horaire: la bretelle de l’autoroute 15 en direction nord pour l’autoroute 15 nord (Décarie), et la bretelle de l’autoroute 15 nord pour l’autoroute 20 ouest.

L’autoroute 15 vers le nord sera complètement fermée, entre la sortie 62 et l’entrée du boulevard De La Vérendrye, de dimanche 5 h jusqu’à lundi 5 h. Un détour sera prévu via le boulevard De La Vérendrye, rue Jolicoeur, boulevard Champlain, rue de l’Église, boulevard De La Vérendrye et autoroute 15 nord.

La bretelle de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour la route 136 en direction est, sera complètement fermée, tout comme la bretelle de l’autoroute 20 est pour la route 136 est, dans la nuit de vendredi à samedi de 3 h à 15 h.

Les automobilistes pourront continuer en passant sur l’autoroute 15 sud, sortie 57 ouest, rues Duke et centre-ville.

L’autoroute 720 ouest (Ville-Marie) fermera une voie sur quatre, entre l’entrée de la rue du Fort et l’échangeur Turcot, de vendredi 23 h 59 jusqu’à lundi 5 h 30.

Dans l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle de l’autoroute 20 en direction ouest, pour la route 138 ouest (vers le Pont-Mercier) sera complètement fermée de vendredi 23 h à lundi 5 h. Un détour se fera via la sortie pour l’avenue Dollard, rue Richmond, 1re Avenue, boulevard Montréal-Toronto et route 1368 ouest.

Entre l’échangeur Saint-Pierre et Montréal-Ouest, l’autoroute 20 est (du Souvenir) fermera deux voies sur trois, entre vendredi 23 h 30 et lundi 5 h.

Sur l’Île de Montréal, l’autoroute 25 sud, entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) et l’entrée de la rue Tellier sera fermée dans la nuit de vendredi à samedi, de 0 h 30 à 7 h.

Dans la sortie 6 de l’autoroute 720 est (tunnel Ville-Marie), à noter la fermeture de la portion en direction de la rue Sanguinet / boulevard Saint-Laurent, de vendredi 19 h 30 jusqu’à lundi 5 h.