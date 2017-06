Les États-Unis exigent depuis quelques jours de demandeurs de visas, quelle que soit leur nationalité, des informations sur leur identité et leurs comptes sur les réseaux sociaux, dans le cadre d'un renforcement de la politique migratoire américaine, a indiqué vendredi à l'AFP un responsable.

Ce responsable a confié que ce resserrement des contrôles était en vigueur depuis le 25 mai et s'appliquait à tout demandeur de visa pour lequel un agent consulaire américain juge avoir besoin d'informations sur les comptes que ce demandeur possède sur les réseaux sociaux.

Mais il estime que seul «1% des plus de 13 millions de demandeurs annuels de visas dans le monde entier» pour les États-Unis serait affecté par ces nouvelles règles.

«Le département d'État a commencé à collecter des informations supplémentaires pour les demandeurs de visas du monde entier quand un officier consulaire estime qu'une telle information est nécessaire pour confirmer une identité», a expliqué le responsable américain.

Ces nouvelles procédures découlent d'un «mémorandum du président (américain Donald Trump) datant du 6 mars 2017 sur le renforcement des contrôles pour les demandes de visas», a poursuivi ce cadre du ministère des Affaires étrangères.

Dans ce cas de figure, «on demandera aux demandeurs de visas de fournir des informations supplémentaires, notamment leurs comptes sur les réseaux sociaux, les numéros de leurs passeports précédents, des informations supplémentaires sur les membres de leurs familles et un historique plus long des voyages, emplois et contacts», a-t-il détaillé.