Un festival évacué après une «menace terroriste» en Allemagne

Le festival de musique «Rock am Ring», qui attire des dizaines de milliers de personnes au circuit de course automobile du Nürburgring, dans l'ouest de l'Allemagne, a été évacué vendredi soir en raison d'une «menace terroriste», ont annoncé la police et les organisateurs.

La police a indiqué disposer «d'éléments concrets, au vu desquels une possible menace terroriste n'est pas à exclure», dans un communiqué diffusé au premier jour de l'événement, prévu jusqu'à dimanche. Les organisateurs ont prié les visiteurs, dans un message distinct, d'évacuer les lieux «dans le calme».

Die Polizei hat uns vorsorglich angewiesen, das Festival zu vorläufig zu unterbrechen. Bitte begebt euch ruhig in Richtung Campingplätze. pic.twitter.com/ubCIlMbb9t — Rock-am-Ring (@rockamring) 2 juin 2017

Plus de détails à venir.