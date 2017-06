Un jeune homme fait encore face à la justice

Un jeune homme de 19 ans devra faire face à la justice pour des allégations de voies de fait à l’endroit de sa conjointe et pour conduite avec les capacités affaiblies, alors qu’il avait été récemment accusé pour cette dernière infraction.

L’événement est survenu vendredi vers 00h35, dans une résidence du boulevard Sainte-Anne, à Québec. Un appel a été fait au 9-1-1 pour désordre conjugal.

«Lorsque les policiers se sont rendus sur les lieux, les deux personnes avaient quitté à bord d’un véhicule», a expliqué Étienne Doyon, porte-parole au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Il s’agit d’un homme de 19 ans et d’une femme de 25 ans.

«Ils ont été interceptés vers 12 h 50, sur la rue Jeanne-Langlois. Il y a eu arrestation de l’homme, pour conduite avec les capacités affaiblies, possession de stupéfiants, voies de fait et non-respect d’engagement, a dit M. Doyon. Cet homme-là avait déjà été accusé en semblable matière. Il est demeuré détenu et devrait comparaître sous des chefs d’accusation de capacités affaiblies, de possession de stupéfiants, de voies de fait et non-respect d’engagement.»