Un troisième enfant pour Jennifer Lopez?

À 47 ans, très en amour avec Alex Rodriguez, Jennifer Lopez serait prête à tenter une nouvelle fois l’aventure de la maternité.

Selon Radar Online, la chanteuse aurait même déjà fait part de ses intentions à son ex, Marc Anthony, et ses enfants.

«J. Lo est tellement en amour avec A-Rod qu’elle s’est engagée à avoir un enfant avec lui, a laissé savoir une source au site web. Elle sait qu’il y a un risque, mais elle est prête à le prendre avec lui.»

Par contre, celle qui est juge à la nouvelle émission de danse World of Dance tenait à s’assurer que l’ancien joueur de baseball était sérieux dans sa relation amorcée il y a à peine quelques mois.

«Jenny sait qu’Alex n’a pas été un bon mari ni un amoureux fidèle dans le passé, a confié une autre source. Elle lui a donné quelques mois pour prouver qu’il est dévoué et a même embauché un détective privé afin de s’assurer qu’il passait le test.»

Jennifer Lopez est mère de jumeaux – Max et Emme – nés de son mariage avec le chanteur Marc Anthony.

Alex Rodriguez est quant à lui père de deux filles, Ella et Natasha, issues de son union avec Cynthia Scurtis. L’ancienne vedette des Yankees de New York a aussi déjà entretenu des liaisons avec les stars Madonna, Cameron Diaz et Kate Hudson.