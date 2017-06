Une semaine pour faire tomber les préjugés

La 21e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées se déroule jusqu’au 7 juin sous le thème «Ensemble, bâtissons une société plus inclusive». À cette occasion, l’Office des personnes handicapées du Québec invite les citoyens à continuer d’agir pour réduire les obstacles qui empêchent certaines personnes handicapées de participer pleinement à la vie en société.

«C’est un moment privilégié pour mettre de l'avant l'importance de l'apport des personnes handicapées à notre société. En tant que membres de la société, nous avons tous un rôle à jouer», explique Anne Hébert, directrice de l'Office des personnes handicapées du Québec.

Une «Enquête canadienne sur l’incapacité » rapporte qu’en 2012 au Québec, 9,6 % de la population de plus de 15 ans (soit 616 740 personnes) possédaient une incapacité.

Selon ces données, elles seraient moins scolarisées que les personnes sans incapacité, et seraient plus nombreuses à ne pas avoir de diplôme d'études secondaires (35 % contre 20 %), et moins nombreuses à détenir un diplôme d'études collégiales (11 % contre 17 %) ou un diplôme universitaire (14 % contre 24 %).

De plus, parmi les personnes handicapées de 15 à 64 ans qui ont fréquenté un établissement scolaire au cours des cinq dernières années, 28 % ont été victimes d'intimidation à cause de leur handicap, et 30 % ont l'impression d'avoir été mises à l'écart ou évitées.