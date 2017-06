Ventes en hausse pour les concessionnaires automobiles en mai

Les concessionnaires automobiles canadiens connaissent un printemps florissant, les ventes de véhicules neufs ayant enregistré un bond de 11,2 % en mai par rapport au même mois de l’an dernier, a rapporté la firme spécialisée DesRosiers Automotive Consultants.

Son plus récent rapport indique que 216 861 véhicules ont trouvé preneurs le mois dernier au Canada. Si l’on ventile cette donnée, il ressort que 75 172 voitures ont été vendues, mais ce sont définitivement les camions légers qui ont la cote auprès des conducteurs, alors qu’on dénombre 141 689 ventes dans ce segment.

C’est Ford qui a écoulé le plus de véhicules neufs, 34 475, en hausse de 17,4 %, devant Fiat Chrysler (33 186, +4,6 %), General Motors (31 149, +35,8 %) et Toyota (21 611 +7,4 %).

L’an dernier, en mai, 194 934 personnes avaient pris possession d’un véhicule neuf, incluant 73 079 voitures et 121 855 camions légers.

C’est Jaguar qui a connu le meilleur mois de mai cette année avec une progression de 166,2 % de ses ventes, mais on parle dans son cas de 378 véhicules vendus contre 142 pour le mois correspondant de 2016. Maserati (+77,9 %), General Motors (+35,8 %) et Subaru (+17,6 %) ont aussi vu leur inventaire diminuer et leur liste de clients croître.

En contrepartie, Volkswagen continue d’éprouver des problèmes, le scandale des moteurs truqués continuant vraisemblablement à plomber ses résultats. Le géant allemand a encaissé une baisse de 9,9 % de ses ventes en mai, toujours par rapport au même mois un an plus tôt. Pour sa part, BMW a vu ses ventes reculer de 5,9 %.

Soulignons que depuis le début de 2017, 835 600 automobiles neuves ont été vendues au pays, une croissance de 4,7 %.