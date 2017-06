Un orignal dans le fleuve Saint-Laurent à Sept-Îles

À Sept-Îles, des citoyens ont eu la surprise de tomber nez-à-nez avec un jeune orignal égaré, qui s’est aventuré dans le fleuve St-Laurent, dans le secteur du vieux quai.

La Sûreté du Québec et des agents de la faune ont été appelés à intervenir pour capturer l’animal et le retourner dans son habitat naturel, comme on peut le voir sur ces images tournées par un journaliste de TVA Nouvelles.

Un second internaute, Éric Cormier, a aussi fait parvenir une vidéo de ce qui semble être le même original. L’animal a été aperçu dans le stationnement du restaurant A&W, à l’angle du boulevard Laure et de la rue Smith.

Était-ce l’odeur des hamburgers servis par la célèbre chaîne? Quoiqu’il en soit l’animal paraissait calme, jusqu’à l’arrivée d’un gardien de la faune.

Selon M. Cormier, c’est à ce moment que l’orignal a alors sauté la clôture pour se rendre au vieux quai et tomber dans l'eau.

Un deuxième orignal (probablement la mère) aurait été vu par son fils au même moment dans la cour arrière de leur résidence.

On ignore pour le moment comment toute cette histoire s’est terminée.