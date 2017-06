Expier ses péchés dans «Miséricorde»

Ce drame qui se déroule en Abitibi met en vedette Jonathan Zaccaï, Evelyne Brochu et Marthe Keller.

«Miséricorde» est, par son sujet même, un drame introspectif que le réalisateur suisse Fulvio Bernasconi traite avec beaucoup de doigté, Jonathan Zaccaï et Evelyne Brochu incarnant leurs personnages de manière fort convaincante.

Officiellement, Thomas (Jonathan Zaccaï) est venu pêcher à Val-d’Or. Le jour de son retour vers la Suisse, il voit le compte-rendu d’un crime à la télévision. Mukki (Alexis Vollant, dont c’est ici le premier rôle), un adolescent autochtone, a été laissé pour mort dans un fossé, victime d’un délit de fuite. L’unique indice dont dispose la police, c’est que le crime a été commis par un chauffeur de camion.

Thomas décide alors de ne pas prendre son avion et d’enquêter. On le sent - et Fulvio Bernasconi nous le montre -, l’homme est hanté. Ce policier se retrouve rapidement à couteaux tirés avec Laurie Gagnon (Charli Arcouette), la lieutenante de police affectée à la recherche du coupable. En effet, cette dernière trouve suspect qu’il s’intéresse de manière aussi émotive à un meurtre qui ne le concerne en rien.

Plus ou moins subtilement, on apprendra les raisons qui poussent Thomas à vouloir trouver le chauffeur à tout prix, et on découvrira le responsable de ce délit de fuite.

Même si «Miséricorde» suit une enquête, jamais le long métrage de 88 minutes ne tombe dans le polar. Pas de suspense, pas d’attente de grandes révélations. En effet, Fulvio Bernasconi donne au film des allures de drame intimiste en y mêlant des prises de vues de paysages contribuant à enfermer le spectateur dans un univers étouffant.

Avec son ciel gris, sa mine à ciel ouvert, le tout accompagné de la musique de Nicolas Rabaeus, l’Abitibi du cinéaste suisse et du scénariste Antoine Jaccoud devient un décor qui rend presque claustrophobe et dont les aspérités géographiques renvoient aux tourments intérieurs des personnages.

La fin n’est peut-être pas entièrement satisfaisante, on se prend à souhaiter des moments plus dramatiques plutôt qu’une réflexion ouverte sur le pardon et l’expiation des crimes (certains au sens large) des différents personnages.

Note : 3 sur 5