Les questions sur l’éthique du PLQ nuisent à l’image de toute la classe politique

Pierre Moreau en a marre des questions sur l’éthique du Parti libéral, qui découragent l’implication en politique, alors que la CAQ exige que Marc-Yvan Côté soit exclu à vie du PLQ.

«Ce n’est pas de nature à encourager personne à faire de la politique», a déploré le président du Conseil du trésor lors d’une mêlée de presse du conseil général libéral, qui se tient samedi à Trois-Rivières. Il a qualifié la demande de la CAQ de «ridicule».

«Les gens qui le soulèvent ne s’élèvent pas eux-mêmes et ne voient pas le dommage qu’ils se créent à eux. Il y a un dommage généralisé et j’espère qu’on va trouver la conscience pour passer à travers cette attitude-là», a plaidé l’avocat Moreau.

Le «Journal» a révélé cette semaine des courriels entre Philippe Couillard et Marc-Yvan Côté, un ex-collecteur de fonds et ministre du PLQ qui a été exclu à vie du Parti libéral du Canada et visé par plusieurs chefs d’accusation, notamment de fraude envers le gouvernement et corruption.

Par exemple, alors que Marc-Yvan Côté était éclaboussé par des allégations de financement politique illégal en 2012, Philippe Couillard a tenu à consoler l’organisateur en l’invitant à venir «relaxer» à son domicile au Lac-Saint-Jean.

Pourtant, questionné le 30 mars sur ses relations avec Marc-Yvan Côté, M. Couillard n'a jamais mentionné avoir convié chez lui M. Côté. Ces reportages ont trouvé écho à l’Assemblée nationale alors que le Parti québécois, la CAQ et Québec solidaire ont dénoncé cette situation.

Pierre Moreau, qui s’en prend directement à la CAQ, croit qu’il est malsain de «soulever des doutes» pour faire des points politiques.

«Quel est le gain politique, quel est l’intérêt pour la société de soulever cette question-là, alors qu’on sait qu’il ne se passe rien. On parle de courriels privés d’un individu qui n’était pas en politique», a-t-il dénoncé.

«Soulever un doute c’est facile. Si on pense que le fait de soulever des doutes, c’est de nature à rehausser la classe politique, ceux qui font ça s’illusionnent eux-mêmes. [...] La CAQ fait ça avec grand plaisir», a-t-il déploré.

«Si tu fais jouer toujours le même disque, même la meilleure chanson va finir par devenir ennuyante. C’est ça, le problème», a conclu M. Moreau.