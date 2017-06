Les recherches se poursuivent pour retrouver Maïté Viens

C’est le quatorzième jour de recherche, samedi, pour retrouver Maïté Viens, qui a disparu dans les eaux des chutes Jean-Larose, à Beaupré près de Québec.

Les recherches entreprises vendredi n’avaient toujours pas permis de retrouver le corps de la femme de 21 ans, disparue depuis le 21 mai.

«Ce matin on va continuer le travail qui a été amorcé hier sur le deuxième bassin. On a des personnes du groupe de techniques d’interventions, de l’unité d’urgence et des bénévoles qui vont pelleter les sédiments au pied de cette deuxième chute», a expliqué Hélène Nepton, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Malgré le découragement, les scaphandriers refusent de baisser les bras tandis que l’équipe de la Sûreté du Québec poursuit ses efforts du mieux qu’elle le peut pour retrouver la jeune femme.

Jeudi, les recherches s’étaient poursuivies dans un environnement plus sec que les jours précédents, à l’aide d’une pelle mécanique et de pelles à main. L’eau avait également été coupée pour faciliter les interventions.

L’opération demande des ressources assez incroyables pour permettre les recherches. Des immenses pompes détournent la rivière Jean-Larose. Des tuyaux qui transportent l’eau prennent le chemin de la forêt pour se diriger vers un cap qui est situé un peu plus loin.

Le 21 mai dernier, la jeune femme originaire des Îles-de-la-Madeleine avait glissé dans les chutes lors d’une randonnée, avant d’être emportée par le courant.