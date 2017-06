Paul Daraîche: un nouvel album en chantier

À la veille de ses 70 ans, le légendaire chanteur country Paul Daraîche est en pleine forme. En plus de prendre la clé des champs pour la tournée, il sortira un nouveau disque à l’automne. De plus pour la première fois en 52 ans de carrière, il donnera des spectacles dans le Sud.

Paul Daraîche n’arrête pas... ou presque pas! Depuis l’automne dernier, il est de tous les salons du livre pour promouvoir «La rédemption», un ouvrage fait avec la collaboration du journaliste Claude André, dans lequel il raconte la création de 12 de ses grands succès. «Le monde m’en parle beaucoup. Je reçois de beaux commentaires», dit-il, heureux d’aller à la rencontre du public. Plus tôt cette année, il a aussi été le mentor de l’équipe d’Isabelle Boulay à «La Voix 5».

«Je suis très content et très reconnaissant envers Isabelle d’avoir pensé à moi pour vivre cette expérience-là, parce que c’était quelque chose! C’est la plus belle plateforme que j’aie vue pour les jeunes.»

Des chansons originales

Tout cela, c’est sans compter que son été est bien rempli, puisqu’il donnera des spectacles partout à travers le Québec. En plus de ses prestations en solo, il sera, entre autres, du party country de P-A Méthot au Centre Bell, le 17 juin. «P-A vient de mon village en Gaspésie (Chandler), et on s’aime beaucoup. Ça fait longtemps qu’il vient voir la famille Daraîche et, à un moment donné, il m’avait invité à voir son spectacle au Grand Théâtre de Québec. À ce moment-là, il m’avait parlé de son show qui avait pour thématique les années 1980, qu’il avait fait au Centre Bell et pour lequel il avait attiré plus de 15 000 personnes. Je lui avais dit: “Pourquoi tu ne fais pas un party country, comme si c’était un grand saloon?”»

Chose dite, chose faite!

En plus de tous ces projets, il sera en studio pour réaliser des albums pour d’autres artistes, tout en préparant le sien. «Mario Pelchat commençait à me presser un peu! (rires) On travaille là-dessus. Comme d’habitude, je sors un album à la fin de septembre. C’est un bon timing.»

À l’automne prochain, les fans auront donc de nouvelles chansons de Paul Daraîche à découvrir. «Je vais faire des duos avec chacun de mes enfants (Katia, Émilie et Dan) et je vais avoir un invité international. Ce sont toutes de nouvelles tounes», raconte au passage le chanteur, qui a repris ses succès en compagnie d’artistes connus sur ses récents disques, «Mes amours, mes amis» et «Laisse-moi te dire».

Renée Martel, sa jumelle cosmique

Quand on lui parle qu’il aura 70 ans en juin prochain, le chanteur country rit au bout du fil. «Justement, Renée Martel, ma “jumelle”, vient de m’appeler pour me dire qu’on a un reportage à faire ensemble! On est nés le 26 juin 1947 à la même heure. C’est ma jumelle cosmique! On est venus au monde en même temps!»

Ce changement de cap ne l’angoisse aucunement. «J’ai 18, 20 ans. Je fais de la musique, des tournées. Il n’y a pas de problème. Je ne pense même pas à ça!»

Des shows au chaud

Au début de janvier 2018, l’artiste donnera des spectacles pour la première fois dans le Sud. «À une certaine époque, j’allais en Floride parce que ma soeur Julie y a longtemps été propriétaire d’un motel, à Hollywood. J’allais voir mes amis québécois qui chantaient là-bas l’hiver. Cette fois-ci, je donnerai des spectacles tout seul avec mes musiciens dans trois endroits différents. Mon gérant m’achalait depuis longtemps pour que je fasse ça, puisqu’il avait plein de demandes pour moi en Floride. J’ai fini par dire oui! D’ailleurs, je vais toujours au chaud en janvier. C’est mes petites vacances parce qu’à part ça je travaille toute l’année comme un fou. Là, ce sera la première fois que j’irai dans le Sud pour le travail; avant, je n’en avais pas le temps. Je vais passer une semaine là-bas et je vais faire trois shows.»

Plus tard au mois de janvier, il partira une semaine à Cancún pour faire des spectacles avec Kaïn, Kevin Parent et un groupe hommage aux Beatles. «Steve Veilleux de Kaïn me le demandait depuis des années. C’est Kaïn qui organise ce voyage-là et le groupe invite des chums. Alors, j’ai dit oui!»