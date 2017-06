La première ministre britannique Theresa May a déclaré que «l'événement terrible» survenu samedi soir à Londres, où une camionnette a foncé dans la foule sur London Bridge, était considéré par les autorités comme un «possible acte terroriste».

«Après avoir échangé avec la police et les services de sécurité, je peux confirmer que l'événement terrible survenu à Londres est considéré comme un possible acte terroriste», a déclaré Mme May dans un communiqué.