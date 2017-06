Véronique Claveau: entre humour et maternité

C’est lors de la conférence de presse annonçant la programmation du 35e anniversaire du festival Juste pour rire que nous avons pu nous entretenir avec Véronique Claveau, qui participera au gala Juste Sketchs, le 23 juillet prochain. Nous en avons profité pour prendre des nouvelles de sa grossesse.

Véronique, tu participeras à un gala Juste pour rire cet été. Qu’est-ce qui t’a amenée à dire oui à ce projet?

J’aime l’humour, et comme il s’agit d’un gala en formule sketchs, je ne serai pas trop dépaysée, puisque j’ai de l’expérience en la matière. Cela dit, faire le tout en direct, devant un public, ce sera autre chose! Je vais aussi avoir la chance de jouer avec une belle gang, dont Antoine Vézina, Léane Labrèche-Dor, Réal Béland et Virginie Fortin. Ce sera un beau défi!D’autant plus que tu seras enceinte de plusieurs mois à ce moment-là...

Oui; je vais avoir un beau bedon rond, mais je vais m’ajuster. Je dois dire que, jusqu’à présent, ma grossesse va tellement bien que j’oublie presque je suis enceinte! Tout se passe super bien, et mon amie Émily Bégin est une excellente conseillère. Honnêtement, je ne pourrais pas espérer une meilleure grossesse.Où en êtes-vous dans les préparatifs, Bryan et toi?

Comme nous déménageons en juin, c’est difficile pour nous de prendre de l’avance dans les préparatifs. On ne peut pas vraiment préparer la chambre ou des trucs du genre. Pour l’instant, on fait du ménage! On se débarrasse des trucs superflus pour ne garder que l’essentiel, question de n’avoir que ça à déménager. Avoir un enfant, ça brasse les affaires, et c’est tant mieux!Vous vous apprêtez à quitter le loft que vous habitez depuis quatre ans et qui est situé sur le Plateau-Mont-Royal pour une maison en banlieue. Est-ce que ç’a été une décision difficile pour vous?

Pour nous, c’est un choix qui s’imposait. Bryan et moi, on veut fonder une famille rapidement, et c’est clair qu’on ne fera pas ça dans un loft: ce n’est pas vraiment pratique. Et, comme c’est très difficile de trouver une maison avec plusieurs chambres à Montréal, on s’est tournés vers la banlieue. Cela dit, on n’a pas l’impression de dire adieu à Montréal, parce que notre réseau social gravite beaucoup autour de la grande

ville. Alors, on y sera souvent, mais probablement avec une poussette!Quel genre de parents serez-vous?

Bryan sera un père incroyable, et moi, j’ai simplement hâte d’être mère. Je suis certaine qu’on sera de bons parents.

C’est à suivre...