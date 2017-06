«Wonder Woman»: enfin une super héroïne!

Depuis la résurgence cinématographique des super héros, les femmes manquent à l’appel. Présentes comme personnages secondaires (la veuve noire et consorts), pas une n’avait encore eu droit à son propre long métrage. Cet oubli est désormais réparé alors que Gal Gadot se transforme en Wonder Woman devant les caméras de Patty Jenkins.

Patty Jenkins, c’est la réalisatrice de «Monstre», film pour lequel Charlize Theron avait remporté son Oscar de la meilleure actrice en 2004. Grande amatrice de «Wonder Woman», elle n’a pas hésité une seconde à prendre les rênes de ce long métrage au budget de 120 millions $, produit par Deborah et Zack Snyder.

«Je peux à peine me rappeler de ce qui m’a attiré, enfant, à «Wonder Woman» tellement c’était naturel. Tous les enfants rêvent d’être puissants, bons, beaux, efficaces, etc. Au primaire, nous étions tous attirés par de super héros qui représentaient cela à nos yeux. Même si Wonder Woman existait depuis les années 1950, j’ai eu la chance d’être enfant au moment de la série télévisée et Wonder Woman était donc LA femme à être. [...] J’ai toujours été attirée par ce personnage, dès que j’ai entendu parler d’elle... et je le suis toujours!», a indiqué la cinéaste, tant au moment du tournage qu’en rencontrant les médias la semaine dernière à Los Angeles.

Retour aux sources

«Je crois beaucoup à l’attrait des histoires d’origine [NDLR: «origin stories», les histoires qui racontent la manière, dont les personnages sont devenus qui ils sont]. En tant que société, nous aimons les histoires qui nous montrent notre volonté d’être meilleurs, de nous surpasser et de nous améliorer», a souligné Patty Jenkins.

Diana est élevée sur l’île de Themyscira, patrie des Amazones. Fille de la reine Hippolyte (Connie Nielsen), Diana est initiée à l’art du combat par sa tante, Antiope (Robin Wright). Un jour, l’aviateur américain Steve Trevor (Chris Pine) s’écrase sur les côtes de l’île secrète et est sauvé par la jeune femme. Il lui apprend que le monde des humains est en pleine guerre mondiale - la première, au contraire de la bande dessinée qui se déroule pendant la seconde - et la princesse décide alors de se mêler au conflit, d’autant qu’un groupe d’Allemands veut empêcher l’armistice à tout prix.

«Pour moi, le cœur de cette histoire est la question de savoir ce qui définit un héros. Nous sommes tous attirés par les héros et nous voulons tous en devenir un - d’où l’attrait de ces films -, mais qu’est-ce que ça signifie vraiment? Est-ce le fait de vaincre des méchants? Oui, parfois. Mais c’est aussi plus que ça. Ultimement, ces histoires finissent toujours par ressembler à notre vie d’adulte. Être un héros n’est jamais un état proactif, c’est toujours beaucoup plus et on est confronté à l’amour, au pardon, à la découverte de soi-même et à la complexité de la vie», d’ajouter la cinéaste.

«Quand j’ai rencontré Patty [et que nous discuté parlé du projet], je lui ai parlé de mon grand-père, survivant de l’Holocauste. Et il m’a appris que, quelles que soient les épreuves de la vie, il faut trouver sa lumière intérieure. La compassion en est une partie importante. Pour nous deux, il était important que ce long métrage ait un message qui ne soit pas obligatoirement comme dans les autres films de super héros - les méchants sont tués par les bons et c’est fini -. Nous voulions un message profond qui touche tout le monde et que tout le monde puisse mettre en application», a, pour sa part, expliqué Gal Gadot.

«Diana réunit toutes les qualités que je préfère chez les gens. Elle est curieuse, chaleureuse, aimante, rassembleuse et elle tient pour acquis que les autres sont bons, pleine d’esprit. Elle est formidable! Elle n’essaye pas, non plus, d’être parfaite. Elle est extrêmement vulnérable, perdue, naïve, soucieuse, tout en demeurant concentrée sur sa mission. J’aime tout d’elle et je pense qu’elle est entière parce qu’imparfaite.»

Mais qui est Gal Gadot?

Son prénom signifie «vague» en hébreu et rien ne la destinait à une carrière au grand écran.Gal Gadot naît dans la ville de Rosh HaAyin en Israël le 30 avril 1985 d’une mère professeure et d’un père ingénieur. Au secondaire, outre ses facilités pour le basketball en raison de sa taille, elle étudie la biologie.Or, à 18 ans, elle se présente et remporte le concours de Miss Israël. Mais à 20 ans, comme tous les Israéliens, elle effectue son service militaire qui dure deux ans et y suit un entraînement intensif. Une fois cette obligation passée, elle se dirige vers des études en droit. Un directeur de casting la repère à l’âge de 23 ans et lui suggère de passer les auditions pour un rôle dans «007: Quantum»... qu’elle perd face à Olga Kurylenko. Mais le même dénicheur de talent l’aiguille vers la franchise «Rapides et dangereux» où elle devient Gisele en 2009, rôle qu’elle reprendra dans les cinquième, sixième et septième films de la franchise.

Sa carrière est lancée et elle enfile le costume de Wonder Woman pour la première fois lors de «Batman vs Superman: L'aube de la justice» en 2016.Du côté de sa vie personnelle, Gal Gadot a épousé le promoteur immobilier israélien Yaron Varsano en 2008. Le couple a deux filles, Alma, 6 ans, et Maya, née en mars dernier.

«Wonder Woman» en chiffres...

- 5 mois: «J’ai eu cinq mois d’entraînement pendant la préproduction. J’ai fait de l’équitation, des arts martiaux et beaucoup de musculation», a dit Gal Gadot.

- 47 pays: avant de trouver la côte d’Amalfi en Italie pour tourner les scènes de l’île de Themyscira, l’équipe a visité pas moins de 47 pays!

- 4000 étagères: le laboratoire d’Isabel Maru contient ses bombes, placées sur pas moins de 4000 étagères.

- 25 mètres: seules cinq grues de cinéma de 25 mètres de haut existent dans le monde et la seule qui se trouve en Angleterre a été utilisée sur le plateau britannique de «Wonder Woman». Elle pèse 7,2 tonnes.

- 48 étincelles: le bouclier de Wonder Woman, en kevlar, a été équipé d’un système d’étincelles contrôlé à distance afin de rendre l’effet des balles que l’héroïne arrête avec cet accessoire.

- 2 quais: les scènes censées se dérouler dans la gare de Paddington ont été filmées à celle de King’s Cross. La production a obtenu l’autorisation de fermer deux des quais pendant deux jours.

- 2 locomotives: la locomotive vue dans les tranchées de la Première Guerre mondiale est authentique et est l’une des deux ayant survécu aux années.«Wonder Woman» a déboulé dans les salles obscures de la province depuis le 2 juin.