10 ans et 5 Tours de l’île

Quelque 25 000 cyclistes se sont alignés au départ du 33e Tour de l’île dimanche.

Parmi eux, on retrouvait Mara Messier, 10 ans, qui participait à l’événement familial pour une cinquième fois. «C’est le fun quand ça descend», a dit la fillette, les yeux brillants de bonheur à la fin de son parcours de 28 kilomètres.

Cette année, c'est 5000 participants de plus que l'an dernier qui ont pris d'assaut les rues de Montréal dans les différents parcours. En effet, en plus de ce «petit» tour, les cyclistes avaient le choix de participer au tour classique de 50 kilomètres ou aux épreuves «découvertes» de 65 ou 100 kilomètres.

Si la jeune Mara est une habituée du Tour de l’île, sa petite sœur de 6 ans, Rosalie, participait à l’événement pour la première fois. «C’est facile avec les petites, l’événement est tellement rassembleur et ça inculque les valeurs du sport et de la santé», a expliqué leur père, Sylvain Messier. «D’habitude, on fait le Tour la nuit. C’est spécial avec nos lumières. Mais cette année, avec la plus jeune, on a décidé de faire le Tour de l’île», a-t-il poursuivi.

Fière de sa première expérience, Rosalie sera assurément sur la ligne de départ l’an prochain, peut-être même au Tour la nuit pour suivre les traces de sa sœur.

Deux fois plutôt qu’une

Alors que la famille Messier a délaissé le Tour la nuit pour le Tour de l’île, Annie Cloutier et son fils Samuel Rouleau ne se sont pas posé la question et ont participé au deux. «C’est la deuxième fois en deux dodos qu’on le fait», a rigolé Mme Cloutier. Le jeune garçon de 7 ans n’a pas regretté de s’être levé dimanche matin pour relever à nouveau le défi. «Ça me tentait juste s’il faisait beau», a-t-il déclaré. Il a été servi, puisque le soleil était au rendez-vous pour cette journée sportive.

De plus en plus de parents profitent de ces festivités pour transmettre le plaisir du vélo à leurs enfants. «C’est le fun de voir comment [le Tour de l’île] est devenu une activité familiale», a souligné Joëlle Sévigny, directrice générale de Vélo Québec.

Depuis plusieurs années, supports à vélo, remorques et sièges s’invitent à l’événement. «On veut offrir une place privilégiée aux jeunes, c’est eux la relève», a poursuivi Mme Sévigny, qui se réjouit de voir les petits pédaler à cœur joie.

Édition anniversaire

«On voulait faire quelque chose d’inédit pour marquer le 50e anniversaire de Vélo Québec et le 375e de Montréal», a expliqué Mme Sévigny, qui a qualifié la journée de dimanche de «scénario parfait». C’est donc lors d’un départ musical avec Vincent Vallières que les milliers de cyclistes se sont élancés dans les rues de Montréal.

En plus des trois relais habituels, de l’animation était également prévue tout au long du parcours pour dynamiser l’effort des participants. «On avait même une station de spinning pour encourager les gens», a souligné Mme Sévigny. À l’arrivée, Montréal complètement cirque accueillaient les festivaliers avec un spectacle.

Même si le Tour de l’île se voulait festif, les organisateurs ne pouvaient passer sous silence les tragiques événements de Londres. Avant le départ, les Montréalais se sont recueillis lors d’une minute de silence en hommage aux victimes des attentats survenus samedi soir.