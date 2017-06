La pluie favorise l'éclosion de moustiques plus nombreux

Personne n’aime les moustiques et tout le monde cherche à s’en débarrasser. Mais, avec le printemps pluvieux que l’on a connu ce printemps on s’attend à ce qu’il y ait plus de moustiques que la normale.

On a une soixantaine de variétés de moustiques au Québec et ils se reproduisent tous dans l’eau stagnante.

Pour répondre à vos questions au sujet des moustiques nous avons fait appel à un spécialiste : Richard Vadeboncoeur de GDG Environnement.

«On peut contrôler la quantité de moustiques avec l’utilisation de la bactérie BTI. Il faut traiter les régions désignées plusieurs fois, du printemps à l’automne, puisque les moustiques, tout comme les mouches noires connaissent plusieurs générations dans une même saison. Nous pouvons diminuer de 80% la quantité de mouches et moustiques, dans une région donnée, avec le contrôle biologique.» explique Richard Vadeboncoeur.

Virus du Nil

Les oiseaux, les chevaux peuvent être infectés par le virus du Nil, comme les humains. Ce virus est entré au Canada en 2001 et il revient sans cesse. Les espèces estivales sont les plus dangereuses.

Certains pensent que les nichoirs à chauve-souris peuvent être utiles pour chasser les moustiques. «C’est plutôt une légende urbaine puisque les chauve-souris ne mangent que 1% de l’ensemble des moustiques» précise notre spécialiste.

Y a-t-il du chasse-moustique meilleur qu’un autre ? «Mes préférés sont ceux qui contiennent une faible proportion de deet».

Quoi faire en cas d’enflure après avoir été piqué ? M. Vadeboncoeur recommande d'utiliser de l’alcool à friction.