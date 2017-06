Le Bahreïn et l’Arabie saoudite rompent leurs liens diplomatiques avec le Qatar

L'Arabie saoudite et le royaume du Bahreïn ont annoncé lundi avoir rompu leurs liens diplomatiques et fermé leurs frontières avec le Qatar, Ryad affirmant vouloir «protéger sa sécurité nationale des dangers du terrorisme et de l'extrémisme».

Également via son agence officielle, Bahreïn a justifié sa décision en accusant Doha d'«ébranler la sécurité et la stabilité (de son royaume) et de s'ingérer dans ses affaires» intérieures.

De son côté, l'Egypte a annoncé lundi avoir rompu ses liens diplomatiques avec le Qatar, accusé de soutenir «le terrorisme», après des mesures similaires adoptées par ses alliés du Golfe, l'Arabie saoudite et Bahreïn.

L'Egypte a «décidé de mettre fin à ses relations diplomatiques avec l'Etat du Qatar», a indiqué le ministère des Affaires étrangères égyptien dans un communiqué, qui annonce la fermeture de ses frontières «aériennes et maritimes devant tous les moyens de transports qataris».

Le Qatar a égqlement été exclu de la coalition militaire arabe au Yémen, selon les autorités.