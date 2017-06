Le corps de Maximilien Frenette retrouvé

PHOTO COURTOISIE / SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC

Le Service de police de la Ville de Québec sollicite l'aide de la population et des médias afin de localiser Maximilien Frenette, 19 ans, de Québec, dimanche le 28 Mai 2017. Il a été vu à l’intersection du Boulevard Charest Est et de la rue de la Couronne la nuit du 26 mai 2017 vers 03h30 et n’a pas été revu depuis. Ce n’est pas dans ses habitudes de ne pas donner de nouvelles et sa famille craint pour sa sécurité. PHOTO COURTOISIE / SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC