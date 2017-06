Le meilleur du cinéma québécois honoré dimanche soir

Le meilleur du cinéma québécois sera récompensé, dimanche soir, à l’occasion du Gala Québec cinéma.

À égalité avec 12 nominations chacun, les films «Juste la fin du monde» de Xavier Dolan et «Un ours et deux amants» de Kim Nguyen font figure de favoris lors de cette soirée.

Les deux cinéastes se retrouvent notamment dans la catégorie de la meilleure réalisation, tandis que les deux longs-métrages sont en lice pour le Prix Iris du meilleur film.

Les films «Embrasse-moi si tu m’aimes» d’André Forcier et «Les mauvaises herbes» de Louis Bélanger font également bonne figure avec neuf nominations chacun.

Un total de 45 longs-métrages sont parvenus à décrocher au moins une nomination dans l’une des 26 catégories. Seuls 12 prix seront toutefois remis dimanche soir, 14 ayant déjà été décernés lors du Gala des artisans Québec cinéma tenu jeudi dernier.

Les artisans des films «Juste la fin du monde» et «Nelly» sont parvenus à mettre la main sur trois prix chacun lors de cette première soirée.

La soirée animée par Guylaine Tremblay et Édith Cochrane sera présentée dès 20 h sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé. Le tapis rouge du gala sera présenté dès 19 h 30 lors d’une émission animée par Herby Moreau et Anne-Marie Withenshaw.

Le Gala Québec cinéma en est à sa première édition. Il succède au Gala du cinéma québécois tenu en 2016, qui succédait à la Soirée des prix Jutra, le nom qu’a longtemps porté le gala annuel de l’industrie québécoise du cinéma. La soirée a aussi été déplacée de mars à juin.