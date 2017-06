Le Parti québécois compte 12 000 membres de plus depuis un an

De passage dans les studios de TVA Nouvelles, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée a été appelé à commenter la baisse du membership, annoncée hier par le parti libéral.

«J’ai demandé un relevé des nouveaux membres depuis un an et nos données indiquent que nous avons 12 000 membres de plus au Parti québécois durant cette période.»

Jean-François Lisée n’a pas commenté directement la baisse des membres en règle au sein du camp libéral, jugée «préoccupante» par le premier ministre Couillard lui-même.

Il se félicite plutôt de la bonne performance de son parti. «La maison qui est ouverte, la maison qui veut du changement, la maison qui tend la main que ce soit des anciens libéraux, des anciens Québec solidaires qui sont orphelins depuis leur dernier congrès, ou des gens qui sont passés à la CAQ. Ils ont 11 000 membres, nous on en a 80 000».

Finalement, sur ce sujet, le chef Lisée dit mission accomplie «Notre volonté de rassembler pour mieux gouverner ça donne des résultats».