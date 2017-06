«Les chutes Jean-Larose ne doivent pas devenir un cimetière»

Alors que les recherches pour retrouver le corps de Maïté Viens ont été suspendues par les autorités, la famille de la jeune femme n'abandonne pas et redouble d'efforts pour convaincre les autorités de s'y remettre.

La mère de Maité Viens ne veut surtout pas laisser le corps de sa fille derrière elle. «Moi, je reste à plus 1200 kilomètres. C'est comme un peu loin pour venir me recueillir pour ma fille. J'aimerais ça, la ramener avec nous autres aux îles, pouvoir dire qu'elle est avec nous. Pas la laisser ici en arrière de moi», de dire Lancy Cummings, la mère de Maïté.

Dimanche, c'est autour d'un petit autel improvisé que les proches se sont recueillis à la mémoire de Maité. Une occasion aussi de réclamer au ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux qu'il ordonne la reprise des recherches dans les bassins.

«On veut qu'il nous confirme qu'il va repartir les travaux, les travaux d'excavation dans le bassin 2 et le bassin 1. On ne veut pas les entendre comme quoi ils vont continuer les recherches sur les berges», a affirmé Mme Cummings.

Les sentiers sont à nouveau accessibles au public. TVA Nouvelles s'est rendu jusqu'aux bassins.

«Le bassin ici n'a pas été encore du tout exploré parce qu'on nous avait dit qu'un témoin avait vu le corps de Maité passer et filer pour le deuxième bassin. Maintenant, on ne met pas en doute, mais on voudrait s'assurer de la véracité de la chose en allant vérifier dans ce bassin-là», explique Bruno Bourque, un proche de la famille.

Mais c'est dans un autre bassin que la famille pense que le corps de Maité est coincé. «Le bassin 2, c'est le bassin auquel on était rendu, dans lequel on avait fait les premiers travaux, où on a arrêté. C'est au bassin 2. Donc, on a excavé à peu près l'équivalent de 12 pieds dans une partie gauche du bassin. Mais les travaux étaient loin d'être complétés dans ce secteur-là», ajoute M. Bourque.

La mère de Maité veut tout faire pour que les chutes Jean-Larose ne deviennent pas le tombeau de sa fille.