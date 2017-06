Les policiers tentent d’élucider la mort de Maximilien Frenette

La police de Québec tentait d’élucider, dimanche, la mort de Maximilien Frenette, l’homme de 19 ans dont le corps a été retrouvé dans la rivière Saint-Charles, samedi, en amont du pont Dorchester.

Un poste de commandement et des enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont quadrillé le secteur afin de trouver de nouveaux éléments de preuves, comme le «longboard» du jeune homme, qui n’a toujours pas été retrouvé, a expliqué à TVA Nouvelles l’agente aux communications du SPVQ Cyndi Paré.

Une autopsie doit être pratiquée en début de semaine sur le corps du jeune homme. «L’autopsie judiciaire qui nous permettra sans aucun doute de nous en dire un peu plus sur les causes et les circonstances qui entourent ce décès», a fait savoir Mme Paré.

Par ailleurs, le SPVQ n’a écarté aucun scénario pour expliquer la mort de Maximilien, les thèses d’un suicide, d’une fugue, voire d’un acte criminel, étant toutes envisagées.

Patrick Frenette, le père du défunt, a publié plusieurs messages sur sa page Facebook pour remercier les gens qui ont offert leur appui à la famille et pour demander que l’on respecte leur deuil. «Comprenez que notre vie de parent est terminé (sic), mission accomplit (sic) pour notre part», a écrit M. Frenette, en parlant de son fils comme que «l’ange de Notre-Dame-des-Anges».

Le père éploré a aussi partagé une carte de la fête des Pères qu’il avait reçue l’an dernier. «Sans le savoir, c'était la dernière et elle prend un autre sens aujourd'hui», a-t-il souligné.