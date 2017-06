Marche funèbre pour les animaux

Une centaine de militants pour les droits des animaux ont fait une cérémonie funèbre pour une dizaine de bêtes à la Place du Canada pour rendre hommage aux animaux morts pour l'industrie agroalimentaire.

Dans le cadre de la journée pour les droits des animaux, des porteurs d’animaux morts se sont installés pour observer 5 minutes de silence. Pour Cara Parisien, porteuse d'un bébé cochon et militante anti-rodeo, «c’était l’occasion de demander pardon à ces animaux. D’avoir le sentiment d’être proche d’eux». Un moment d’émotion pour ces militants majoritairement adepte du véganisme, qui militent pour réduire la consommation de produits animaliers.

La journée nationale du droit des animaux est aussi l’occasion de mettre l’accent sur la loi 54, adoptée en janvier 2015, pour améliorer la situation juridique des animaux. Une loi «pleine de failles» selon Amélie Ferland, cofondatrice du Droit animalier du Québec (DAQ). «Cette loi oublie bon nombre d’animaux, ceux dans les élevages, sur les tests cliniques. C’est de la poudre aux yeux», a-t-elle dit.

Selon le DAQ, il faut appliquer cette loi pour tous les animaux, pas seulement pour les chiens et chats qui sont facilement reconnus comme des êtres sensibles et dotés d’une conscience.

C’est cette loi que la SPCA, le DAQ et les militants veulent faire appliquer dans le cas du Rodéo à Montréal. Ayant pour but de faire interdire l’événement, cette requête juridique sera entendue le 19 juin.

Depuis janvier 2015, les animaux ne sont plus des biens meubles, mais des êtres avec des droits, visant à sécuriser leur bien-être et leur sécurité. «Le Rodéo présente un risque physique et d’anxiété important pour les animaux. La loi 54 n’est pas appliquée dans ce cas», a mentionné Amélie Ferland.

Si l’audition n’a pas le résultat escompté, d’autres recours juridiques sont possibles selon le DAQ.