Martine Ouellet et Mario Beaulieu lancent une tournée sur le français

La chef du Bloc québécois et députée à l’Assemblée nationale, Martine Ouellet, et le député bloquiste Mario Beaulieu ont lancé une tournée de promotion et de consultation sur la langue française dimanche.

L’exercice aura lieu au Québec et à l’extérieur du Québec.

La tournée a démarré dimanche matin avec l’annonce de Mme Ouellet et M. Beaulieu, et devait être suivie d’une rencontre de mobilisation citoyenne en soirée à Longueuil. La tournée au Québec se déroulera jusqu’en septembre 2018, alors que les communautés francophones et acadiennes seront consultées de novembre prochain jusqu’en mars 2019.

«La tournée de promotion et de consultation a pour but de sensibiliser et de mobiliser la population et les organismes concernés en vue d’assurer la vitalité et la pérennité du français au Québec, ainsi qu’au Canada, et d’effectuer une vaste consultation sur les principaux enjeux et les mesures prioritaires à adopter», peut-on lire dans un communiqué de Mme Ouellet et M. Beaulieu.

«Depuis des années, les indicateurs linguistiques pointent dans la même direction, c’est-à-dire le déclin du français rapide à Montréal à moyen terme au Québec, que ce soit en termes de la langue maternelle, parlée à la maison ou au travail, a souligné le député Beaulieu, qui est porte-parole du Bloc québécois en matière de langues officielles. La force d’attraction de l’anglais est encore largement supérieure à celle du français.

«La loi canadienne est aussi fondée sur de fausses prémisses en considérant que les anglophones du Québec constituent une minorité aux mêmes titres que les communautés francophones et acadiennes, alors qu’ils font partie de la majorité canadienne et nord-américaine.»

«L’indépendance du Québec sera certainement le meilleur moyen d’assurer l’avenir du français, mais d’ici là, il est crucial de se mobiliser et d’utiliser tous nos leviers pour contrer les interventions d’Ottawa et favoriser la pérennité de notre langue nationale», a, pour sa part, affirmé Martine Ouellet.