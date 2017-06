Opération Enfant Soleil fête ses 30 ans

Le plus grand rendez-vous québécois de solidarité envers les enfants malades et leur famille se déroule aujourd'hui à l’occasion du 30e Téléthon Opération Enfant Soleil, au Centre de foires d’ExpoCité à Québec et en direct sur les ondes de TVA.

Depuis 7h ce matin jusqu'à 22h ce soir, le Téléthon soulignera particulièrement le courage de 19 Enfants Soleil, accompagnés de leur famille, provenant de chacune des régions du Québec.

De nombreux artistes seront présents pour chanter et animer la soirée: Annie Brocoli, Brimbelle et FouinFouin, Fredo le magicien, Les Petites Tounes, Théo et plusieurs autres.

En après-midi et en soirée, de nombreux artistes mettront leur talent au profit de la cause, dont les 2Frères, Isabelle Boulay, Ludovick Bourgeois, Jean-François Breau, Julien Clerc, Paul Daraîche, Claude Dubois, Jean-Pierre Ferland, Marie-Ève Janvier, Safia Nolin, Karim Ouellet, Mario Pelchat, Nathalie et René Simard, Marie-Élaine Thibert, Vincent Vallières ainsi que Charles Kardos, gagnant de la Voix Junior.

L’année dernière, 18 620 721 $ ont été récoltés grâce au Téléthon.

Depuis maintenant 30 ans, Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le développement d’une pédiatrie de qualité pour tous les enfants de la province. Grâce aux sommes recueillies, des centaines de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux et les organismes régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques.