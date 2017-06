Six nouveaux mots proposés par le Québec font leur apparition dans «Le Larousse»

La plus récente édition du dictionnaire «Le petit Larousse illustré», qui sort en librairie ce mois-ci, contiendra six nouveaux mots et un sigle proposés par l’Office québécois de la langue française.

Il s’agit de l’adjectif «carboneutre», des noms «chasse-moustiques», «écocentre», «infolettre», «moulée» et «vélo à pneus surdimensionnés». Le sigle proposé par l’OQLF et retenu par Larousse est «VPS» ou «V.P.S.», pour «vélo à pneus surdimensionnés».

L’Office québécois de la langue française et Larousse collaborent de cette façon depuis 1999. Au fil des ans, des mots comme «égoportrait», «breffer» et «chansonnier» soumis par l’OQLF sont apparus dans «Le petit Larousse illustré».