Un automobiliste cause deux accidents à Lévis

Un automobiliste obstiné a blessé deux personnes, dimanche, à Lévis, au terme d’une course folle pendant laquelle il a refusé de s’immobiliser à trois reprises.

L’homme dans la quarantaine a causé une première collision vers 10 h 20 dans le secteur de Saint-Nicolas lorsqu’il a embouti un véhicule stationné et a pris la fuite. Un appel a aussitôt été fait pour signaler le délit de fuite aux policiers de Lévis, qui ont pris en chasse le contrevenant.

Comportement étrange

Repéré quelques instants plus tard, l’homme a de nouveau refusé de s’arrêter. Il a ensuite été retrouvé quelques kilomètres plus loin dans le secteur de Saint-Étienne, au coin de la route des Rivières et de la rue Doyle. L’individu a alors fait un arrêt volontaire, avant de repartir à toute vitesse.

«Il a fini sa course en faisant un face-à-face avec un véhicule qui s’était immobilisé à une centaine de mètres de là, voyant le comportement étrange du conducteur fautif», relate Pascal Fortier du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL).

Les deux occupants, un homme et une femme d’environ 60 ans ont subi des blessures. «Ça s’est passé très rapidement. Les policiers ont porté assistance au suspect et aux deux victimes.»

Les policiers ont eu recours à une arme à impulsion électrique pour maîtriser le suspect, «compte tenu de ses agissements», a expliqué M. Fortier.

Selon les policiers, il n’était pas intoxiqué par l’alcool et ne semblait pas être sous l’effet de stupéfiants. Des prélèvements permettront toutefois d’en avoir le cœur net.