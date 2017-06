Un Canadien est mort lors de l'attaque terroriste

Un Canadien est mort dans lors de la double attaque terroriste perpétrée au cœur de Londres, hier soir.

L’annonce a été faite par le premier ministre Justin Trudeau dans un communiqué en fin d'avant-midi.

«Le Canada condamne fortement l’attaque insensée survenue la nuit dernière à Londres, en Grande-Bretagne qui a fait une victime canadienne et de nombreux blessés innocents. Le fait qu’un Canadien figure parmi les victimes me brise le cœur

«Nous partageons le deuil des familles et des amis qui ont perdu des êtres chers et nous souhaitons un prompt rétablissement et complet», a-t-il ajouté.

«Nous ne reculerons pas devant des actes haineux, qui ne font que renforcer notre détermination. Les Canadiens sont solidaires du peuple britannique. Nous continuerons de travailler avec le Royaume-Uni et tous nos alliés pour lutter de contre le terrorisme», poursuit M. Trudeau.

