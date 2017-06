Un homme accusé de viol oublie les bonnes manières

En procès pour viol, Anthony Thornton s’est emporté contre une juge du Michigan jeudi dernier alors qu’il tentait de se défendre.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

Après avoir écouté la preuve, la juge Vonda Evans était en train de rendre son verdict, mais l’accusé a décidé de continuer de parler.

Alors qu’elle disait que «lorsque l’on dit un mensonge, il faut se souvenir des 100 autres mensonges que l’on a dit pour couvrir ce premier mensonge», l’accusé l’a interrompu.

«Ce n’était pas un mensonge», s’est-il exclamé.

La juge lui a demandé de rester silencieux dans son tribunal.

L’accusé a tout de même continué de parler, ignorant les avertissements de la juge. Il a crié à nouveau: «Je suis innocent».

L’altercation entre ce dernier et la juge Vonda Evans ne s’est pas arrêtée là, alors que la juge demandait à la sécurité de sortir l’homme du Michigan de la salle, il a finalement crié «F*** you» à la juge.

Elle a ensuite terminé de prononcer son verdict, déclarant Thornton coupable d’inconduite sexuelle.

Après avoir ordonné de ramener l’accusé dans la salle, Thornton s’est excusé à plusieurs reprises, mais il était trop tard.

«Je n'ai jamais été autre chose que respectueuse à votre égard et que vous me disiez d’aller me faire foutre dans ma salle d'audience c’est inacceptable», a-t-elle dit.

«Oui, je suis profondément désolé. Je suis juste en colère parce que je ne l’ai pas fait ... je suis désolé», a-t-il précisé à la juge.

Thornton a été déclaré coupable de conduite sexuelle criminelle et d’emprisonnement illégal concernant des évènements datant de 2010 et de 2011.

Il recevra sa sentence le 16 juin prochain.