Un homme schizophrène de 77 ans recherché à Montréal

Un homme schizophrène et diabétique de 77 ans est recherché à Montréal, puisqu’il n’a pas été vu depuis vendredi soir.

Laurent Montreuil n’a pas donné de nouvelles depuis qu’il est parti se balader dans les rues du Plateau-Mont-Royal vers 18 h, vendredi.

Cet homme blanc portait alors un manteau noir avec des manches blanches et un t-shirt. Il mesure 1,77m et pèse 90kg. Il a les cheveux blancs et des yeux bleus.

Il fréquente l’avenue Mont-Royal, le parc Laurier, ainsi que la station de métro Laurier.

La police de Montréal demande à toute personne ayant des informations concernant cette disparition d’appeler de façon anonyme au 514 393-1133.