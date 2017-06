Une minute de silence à Montréal pour les victimes de Londres

Le maire de Montréal, Denis Coderre, a invité les Montréalais à se recueillir en mémoire des victimes de l’attentat de Londres lors du lancement du Tour de l’île, dimanche matin.

Samedi soir, trois assaillants ont foncé dans la foule avec un camion sur le London Bridge, avant de s’attaquer à des passants avec des couteaux, faisant sept morts et 48 blessés.

Ce nouvel attentat au Royaume-Uni, deux semaines après celui de Manchester, a touché le maire Coderre. «C’est le 375e anniversaire de Montréal. On célèbre, mais malheureusement, il est arrivé un événement triste et barbare et lâche hier [samedi]», a souligné le maire en s’adressant aux quelque 25 000 cyclistes prenant part au Tour de l’île, avant de les inviter à se recueillir lors d’une minute de silence.

En entrevue à TVA Nouvelles, M. Coderre a ajouté qu’il est important de «protéger notre système, notre qualité de vie». «On n’est pas à l’abri. On a fait des vérifications et tout est correct, mais on reste en mode veille», a ajouté le maire.

Les drapeaux de l’hôtel de ville de Montréal seront en berne dimanche.