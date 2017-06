À 93 ans, elle demande l’aide de Facebook pour choisir sa robe de mariée

Voulant trouver la robe parfaite pour son mariage, une dame de 93 ans de l’Australie a demandé l’aide des internautes pour choisir la tenue parfaite pour cette journée très spéciale.

Ce défilé de mode hors du commun s’est déroulé dans une boutique australienne de vêtements, Birdsnet. Le commerce a par la suite publié les photos sur sa page Facebook.

Sylvia doit unir sa destinée à celle de son ami de longue date, Frank, qui a 88 ans, en juillet.

«Frank a demandé plusieurs fois Sylvia en mariage, peut-on lire dans la publication. Sylvia a toujours refusé, croyant qu’il serait irrespectueux envers son mari décédé de changer son nom de famille.»

Toutefois, Sylvia est tombée malade il y a un an et elle est déménagée dans la capitale australienne, Canberra, pour être près de sa famille. Frank a alors perdu tout espoir de finir ses jours avec elle.

«Quand Sylvia s’est rétablie, elle a retrouvé Frank, qui habitait à Adelaide, et elle l’a convaincu de déménager à Canberra avec elle, est-il écrit dans le message. Frank est arrivé il y a quelques mois et il a de nouveau demandé Sylvia en mariage. Comme Sylvia a appris qu’elle pouvait garder son nom de famille lors d’un mariage, elle a donc accepté.»

La photo a suscité plus de 10 000 commentaires et plus de 6000 réactions sur Facebook.