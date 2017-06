Ashley Graham a du mal à se mettre en maillot

Ashley Graham pose peut-être régulièrement en maillot de bain quand elle fait des shootings, et possède même sa propre ligne, mais quand elle doit se dénuder sur la plage, c’est une autre paire de manche.

«Et bien oui, comme toutes les filles, quand j’arrive à la plage ou à la piscine, je me dis: "Bon, je dois retrouver ma couverture, fais ch*r’", et tu as l’impression que tout le monde regarde, et tu te dis: "Bon allez, enlève-la’", dit-elle à People. Et ensuite, tu commences à te sentir bien, et tu te dis: "Okay, une autre piña colada".»

La star de 29 ans explique aussi qu’elle ne fait pas de régime avant l’été, car elle fait attention toute l’année. Lorsqu’elle a donné son interview, elle n’avait pas fait d’exercice depuis longtemps, mais se sentait «super bien» car elle mangeait sainement.

Pourtant, elle n’a pas toujours été si bien dans sa peau. Elle avait du mal à s’accepter à l’école, et a été harcelée à cause de son poids. Elle a évoqué ce sujet plus en profondeur dans le dernier Harper’s Bazaar.

«Les filles m’appelaient "cuisses fromage cottage" ou "cuisses tonnerre". Elles disaient: "Charge lourde à l’approche, bip bip !". J’ai détesté l’école, a-t-elle raconté. En tant que mannequin, les gens vous disent que vous êtes belle, mais à l’école, que vous êtes horrible. Ils disaient : "Tu n’es pas vraiment mannequin, tu es une mannequin grosse". C’était humiliant. J’ai juste baissé la tête et intériorisé.»