Bureaucratie: 10 ministères et organismes malades, selon le PQ

Revenu Québec trône en tête de liste des 10 ministères et organismes que les PME redoutent pour leur bureaucratie excessive, a dénoncé le Parti québécois (PQ), à Montréal, lundi, après une tournée provinciale de plusieurs mois.

«À travers toutes les régions et tous les secteurs d’activité, c’est Revenu Québec qui remporte la palme!» a indiqué, d’entrée de jeu, le député péquiste Alain Therrien qui plaide pour un allègement règlementaire général immédiat pour les PME.

Pour arriver à ce constat, le PQ a parcouru près de 7000 kilomètres ces trois derniers mois pour rencontrer les dirigeants de 237 PME et associations œuvrant auprès d’elles, situées dans une quarantaine de municipalités.

Histoires d’horreur à répétition

Délais incroyablement longs juste pour parler à un fonctionnaire, ministères et organismes gouvernementaux qui ne se parlent pas entre eux... les PME l’ont difficile, a soutienu Mireille Jean, députée de Chicoutimi.

Une entreprise technologique de la région de la Capitale-Nationale a même dit qu’au ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, les frais administratifs liés à une demande de subvention lui revenaient plus chers que le montant de la subvention demandée.

L’inaction du gouvernement en cause

Le député Martin Ouellet, qui fait partie de l’équipe Priorité PME ayant sillonné la province avec Alain Therrien et Mireille Jean, déplore l’inaction du gouvernement actuel. Selon lui, il faut rapidement en faire plus pour faciliter la vie des PME au quotidien.

«Un gouvernement qui a à cœur le nationalisme économique et le développement économique régional devrait s’attaquer sans plus tarder à ces barrières inacceptables et incohérentes», s’est-il indigné.

Au cours des prochaines semaines, le PQ veut rédiger et publier un rapport pour proposer des pistes de solutions visant à défaire ces nœuds bureaucratiques qui grugent de plus en plus la productivité des PME du Québec.

Bureaucratie: Top 10 des ministères et organismes gouvernementaux montrés du doigt

1-Revenu Québec

2-Ministère de l’Environnement

3-Commission de la construction du Québec

4- Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

5-Régie des alcools, des courses et des jeux

6-Ministère de l’Agriculture

7-Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail

8-Investissement Québec

9-Société de l’assurance automobile du Québec

10-Hydro-Québec

(Source : Parti québécois)