Conditions des aînés: le PQ demande des États généraux

Appuyé par plusieurs organismes, le Parti québécois demande la tenue d’États généraux afin d’améliorer les conditions de vie des aînés.

«Il y a une grande prise de conscience de l'ensemble de la société québécoise qui doit être faite et ça passe par des États généraux qu'on voudrait organiser le plus rapidement possible», a indiqué le député péquiste Harold Lebel, lundi, lors d’une conférence de presse.

M. Lebel s’est toutefois gardé de définir un cadre précis dans lequel ces États généraux seraient appelés à prendre forme.

«Il y a différentes hypothèses. [...] Je pense qu'ici tout le monde est prêt à regarder l'hypothèse avec le gouvernement, avec les partis d'opposition. Mais, ce qui est urgent, c'est qu'on s'assoit tout le monde ensemble», a expliqué M. Lebel.

«On a déjà eu une commission sur comment mourir dans la dignité. Je pense que, là, on est rendu à savoir comment on peut bien vivre et vieillir dans la dignité», a-t-il ajouté.

Politique de l’autruche

De son côté, l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) croit que Québec fait de l’aveuglement volontaire en ce qui a trait à la condition des aînées.

«Au Québec, on peut dire qu'on est dans la politique de l'autruche face au vieillissement de la population ou, du moins, à un apparent refus d'embrasser le phénomène», a expliqué Donald Tremblay, président de l’AQRP.

La Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ) et l’Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ) appuient également la proposition du PQ quant à la tenue d’États généraux.

«Il est temps de s'arrêter, il est temps de réfléchir ensemble, de prendre le temps et de le faire, en consultant pour vrai», a mentionné Lise Lapointe, présidente de l’AREQ.