Deux blessés lors d’une entrée par effraction

Au moins deux suspects armés sont entrés par effraction dans une résidence privée de l’avenue Renouard dans l’arrondissement de Beauport, à Québec, tard dimanche soir, blessant deux personnes, dont une, par balle.

Un appel a été effectué au service d’urgence de la Ville de Québec vers 23 h 55. À l’arrivée des policiers, les suspects avaient quitté les lieux et ne seraient toujours pas localisés, a rapporté Cyndi Paré, responsable des communications du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Un homme d’une quarantaine d’années a été atteint par balle au bas du corps. Cet homme et une autre victime, dont la nature des blessures n’a pas été dévoilée, ont été transportés dans un centre hospitalier et on ne craindrait pas pour leur vie.

Cinq personnes se trouvaient dans la résidence quand les suspects ont fait éruption, les trois autres occupants n’auraient pas été blessés.

Le SPVQ a érigé un périmètre de sécurité afin de permettre aux enquêteurs, les techniciens d’identification judiciaire et l’escouade canine d’accomplir leur boulot. L’avenue Renouard a été fermée entre le boulevard Hawey et la rue Joncas.

Un poste de commandement du SPVQ sera sur place.