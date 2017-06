Deux guitares de grande valeur volées à Montréal

Un groupe rock de Montréal demande l'aide de la population afin de retrouver l'homme qui s'est introduit dans son local de pratique vendredi matin dernier avant de repartir avec deux guitares électriques valant plusieurs milliers de dollars.

L'événement est survenu vers 10h et a été filmé par les caméras de surveillance de l'immeuble situé avenue d'Orléans, dans Hochelaga-Maisonneuve, où le groupe Mastoc loue un local de répétition. Les images permettent de voir un homme entrer dans le bâtiment, se promener librement et ressortir 13 minutes plus tard avec deux étuis de guitare en main.

Selon une membre du groupe, France Rondeau, l'homme est entré dans l'immeuble avec une «facilité désarmante» avant de forcer la porte du local de pratique avec une barre à clous. Le suspect a mis la main sur une Tokai Love Rock Les Paul et une Taylor 114E.

Mme Rondeau explique que les instruments de musique qui ne sont pas récents sont souvent difficilement remplaçables en plus de la valeur sentimentale qu'ils représentent aux yeux de leur propriétaire.

«Ça m'aurait moins fait quelque chose s'il avait pris une console que j'aurais pu facilement remplacer», a-t-elle expliqué à TVANouvelles.ca.

À la suite du vol, le groupe Mastoc a partagé sur sa page Facebook les images de l'individu dans l'espoir de réussir à retrouver ses instruments ou encore d'arriver à identifier le voleur. Au moment d'écrire ces lignes, la publication avait été partagée près de 2000 fois.

Le groupe dit avoir aussi fait le tour des «pawnshop» pour leur demander de rester attentifs.