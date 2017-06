Épidémie de gastro en centre d'hébergement de soins de longue durée

Des dizaines de résidents de Centres d'hébergement de soins de longue durée de la MRC d'Arthabaska et de l'Érable ont été durement incommodés ces dernières semaines par une infection qui s'apparente à la gastro-entérite... Quelques semaines plus tard, on ne connait toujours pas la cause du virus...

Les premiers signes d'infection sont apparus dans la nuit du 12 au 13 mai. Au cours des semaines qui ont suivi, 66 résidents sur 400 ont contracté le virus, et ce dans 6 CHSLD différents situés à Victoriaville, Warwick, Plessiville, Lyster et Princeville.

Ce sont des symptômes qui s'apparentent à la gastro-entérite, mais la cause de l'infection n'est toujours pas connue.

Actuellement, le CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec collabore avec la Santé Publique et le MAPAC pour essayer de trouver la source de l'infection.

Pour des fins d'analyses, des échantillons d'eau, de nourriture ont été prélevés et des cultures de selles ont également été faites.

Les autorités sont toujours en attentes des résultats pour mieux comprendre ce qui s'est passé et prévenir dans le futur.

«Tous les indices semblent pointer vers un virus qui aurait probablement contaminé un aliment qui aurait été servi aux résidents et aux employés de ces établissements-là», explique Caroline Marcoux-Huard, médecin conseil à la direction de la Santé Publique.

Cet épisode n'est pas sans rappeler celui qui s'est produit en mars dernier: 102 personnes avaient été infectées par un virus similaire. À ce moment, la maladie était plus virulente et se transmettait plus rapidement.

«On sait que le menu a une certaine cyclicité, donc revient a un chaque nombre de semaines, et ça coïnciderait exactement. Le même menu aurait été servi lors du premier épisode et lors de cet épisode-ci. Donc effectivement, il y a des indices qui nous laissent croire que ces deux épisodes-là pourraient être reliés», ajoute Caroline Marcoux-Huard.

Les avis d'éclosion ont été levés dans tous les CHSLD. Le dernier avis s'est terminé le 31 mai du côté du Foyer Étoiles d'or de Warwick.