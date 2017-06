Est-il possible de cuisiner deux repas pour 4 personnes avec 18,50$?

Est-ce possible de cuisiner deux repas pour quatre personnes tout en respectant le Guide alimentaire canadien avec seulement 18,50$ en poche? C'est le défi que doivent relever 12 équipes de gens d'affaires cette semaine.

L'activité «Prends ma place pour une journée» est une initiative de l'organisme Comsep de Trois-Rivières.

«On veut sensibiliser les gens d'affaires à l'analphabétisme et à la pauvreté et on voulait avoir une activité ludique», explique la coordonnatrice de l'organisme Comsep, Sylvie Tardif.

Déjà des employés de l'organisme ont tenté l'expérience.

«Ça tournait toujours autour des œufs. Il n'y avait pas de variété et on n'était pas capable de trouver quelque chose d'intéressant. C'était pas facile», mentionne Michelle Plante, une des participantes.

Une équipe de TVA a tenté l'expérience en tentant d'acheter les ingrédients pour cuisiner un macaroni à la viande et un chop suey végétarien pour 18,50$.

Le défi s'est avéré plus compliqué que prévu, mais réalisable.

L'activité a lieu tous les soirs de la semaine. Le public est invité à y assister dans les bureaux de Comsep.