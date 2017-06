Gros lot de 55 M$ : la gagnante s’est manifestée!

L’heureuse personne qui a remportée gros lot de 55 M$ au Lotto Max vendredi dernier s’est finalement manifestée auprès de Loto-Québec.

La dame, dont l’identité demeure inconnue pour le moment, sera présentée aux médias lundi en après-midi à 15h.

Le gros lot a été remporté à Sherbrooke dans la région de l'Estrie, avait confirmé le porte-parole de Loto-Québec Patrice Lavoie, samedi matin.

«On n'y croit presque plus. C'est le quatrième gros lot remporté au Québec [...] On avait eu un record de 104 millionnaires en 2016 et présentement on est rendu au 83e millionnaire après cinq mois. On est en voie de battre le record de l’an dernier. C'est exceptionnel», a ajouté M. Lavoie.

Par ailleurs, trois lots de 1 million $, Maximillions, ont également été remportés en Ontario vendredi.

Le prochain tirage du Lotto-Max aura lieu le 9 juin et offrira un gros lot d’environ 15 millions $.

Depuis le lancement de cette loterie, 17 gros lots ont été remportés au Québec pour un total de plus de 620 millions $.

Parmi ses gros lots, deux s’élevaient à 60 millions $, aux tirages des 10 février et 6 janvier 2017. Il s'agit des plus importants gros lots jamais gagnés au Québec. En avril dernier, la cagnotte de 55 millions $ a été remportée par un couple à Montréal.